Villeroy diz que é "razoável" que os juros do BCE passem a terreno positivo este ano

Mais um membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE) antecipa que os juros de referência na zona euro subam ainda este ano. Desta vez foi o francês François Villeroy de Galhau a dizer que considera "razoável" que as taxas sejam revistas para terreno positivo, reforçando a ideia que a autoridade monetária da zona euro irá mudar o rumo para alinhar com os pares internacionais este verão caso.Num discurso em Paris, citado pela Bloomberg, o governador do Banco de França sugeriu que o BCE irá pôr fim à compra líquida de dívida em junho, abrindo a porta à subida dos juros dos depósitos, atualmente em -0,5%."As três condições para o nosso 'forward guidance' relativo às taxas de juro estão, na minha opinião pessoal, cumpridas", afirmou Villeroy de Galhau. "Caso não haja novos choques inesperados, penso que é razoável que entrem em terreno positivo até ao final deste ano".Nos últimos dias, alguns dos 25 membros do Conselho do BCE têm feito comentários Olli Rehn, governador do Banco da Finlândia, afirmou que "parece justificado aumentar as taxas de juro em 0,25 pontos percentuais".

"O próximo ano parece desafiante, e no pior dos casos, a zona euro pode mesmo enfrentar uma recessão, pelo que não devemos atrasar a normalização da política monetária", sublinhou o antigo Comissário Europeu para os assuntos económicos, sobre a escalada da inflação na zona euro, que atingiu os 7,4% em abril.