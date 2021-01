Antes de ir votar, informe-se onde o fará: saiba como

RE espaço nº de BI ou CC espaço Data de Nascimento no molde AAAAMMDD. Em alternativa, pode ir ao Portal do Eleitor ou clicar diretamente neste link preenchendo os respetivos campos com a informação acima referida. Em ambos os casos, a resposta sobre o endereço do seu local de voto é imediata. E existe sempre a alternativa mais tradicional de consultar o edital afixado na sua Junta de Freguesia.

As urnas para as eleições presidenciais abrem este domingo às 8h, permanecendo abertas até às 19h, mas antes de saírem de casa os eleitores devem confirmar o local onde podem exercer o seu direito de voto.Foi precisamente esse apelo que fez hoje o presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE). O juiz conselheiro Soreto de Barros afirmou, citado pela Lusa, pedi aos eleitores que se assegurem previamente onde vão votar "uma vez que houve algumas mudanças com o aumento substancial do número de mesas".E isso é muito fácil de fazer. Das duas uma, enviando um sms gratuito para o número 3838 com o seguinte texto:

Em conferência de imprensa realizada este sábado na Assembleia da República, Soreto de Barros garantiu que estão reunidas todas as condições para se votar em segurança. "Num ambiente de justo receio e também de medo, por vezes pouco racional, vamos pela décima vez eleger o Presidente da República. É seguro votar, desde que se cumpram as regras já conhecidas de distância física, uso de máscara, desinfeção e etiqueta respiratória", declarou. O presidente da CNE defendeu depois que o ato de votar "não tem os riscos da ceia de Natal ou de outras confraternizações, comportando mesmo menos riscos do que ir às compras".



Sobre estas eleições paira o fantasma da abstenção. Além do aumento inevitável que resultará do facto de haver mais um 1,1 milhões de eleitores inscritos, devido ao recenseamento automático, receia-se que o confinamento geral e o medo generalizado do contágio de covid-19 possa afastar os eleitores, sobretudo os mais idosos. Além disso, a expetativa criada de que existe um vencedor à partida e o relativo mau tempo que se espera para este domingo pode desmotivar os eleitores a saírem de casa.