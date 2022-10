Há 32 diplomas a regular incompatibilidades mas sem sanar dúvidas

Leia Também Marcelo pede ao Parlamento para clarificar incompatibilidades

Há, pelo menos, 32 diplomas a regular incompatibilidades dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, mas não chegam para pôr um ponto final às dúvidas levantadas, avança esta quinta-feira o Diário de Notícias Os 32 diplomas são elencados pelo Presidente da República, numa mensagem enviada à Assembleia da República, que o Negócios publicou , onde o Marcelo Rebelo de Sousa pede aos deputados que avancem com uma revisão da legislação para criar um "corpo único e claro".Nas últimas semanas, foram noticiados vários casos de incompatibilidades de vários ministros do Governo de António Costa, como o do titular da pasta das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que esteve esta quarta-feira a responder no Parlamento por o Estado ter feito negócios com uma empresa da sua família, a Tecmacal, na qual tem uma participação de 0,5%.Além de Pedro Nuno Santos, também o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, foram apontados por alegadas incompatibilidades. No caso do ministro da Saúde, é sócio-gerente de uma empresa de consultoria ligada à área que tutela. Já o marido de Ana Abrunhosa recebeu fundos europeus, que são, em parte, tutelados pela ministra.