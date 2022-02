Livre pede "convergência alargada" para não "desperdiçar" oportunidade de desenvolver país

"Esta é uma legislatura muito importante para o desenvolvimento do país. Será responsável pela execução do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] e em que será permitida uma revisão constituicional. O Livre não está disponível para deixar o país desperdiçar oportunidades de desenvolvimento de médio e longo prazo", referiu.



Durante a reunião, Pedro Mendonça disse que foram abordadas "questões para a mudança concreta da vida dos cidadãos", como é o caso do aquecimento das casas e do financiamento do Ensino Superior, bem como questões sobre Trabalho e Segurança Social, nomeadamente a semana de trabalho de quatro dias e os testes-piloto e de experimentação do Rendimento Básico Incondicional (RBI).



Pedro Mendonça considera que "a abertura para o diálogo está plasmada no convite" feito pelo Governo aos partidos e espera agora ser chamado para novas reuniões, "plurais e constantes", sublinhando que "essa pluralidade da esquerda e da ecologia é essencial para fazer um plano para um novo modelo de desenvolvimento ".



"Agora mais do que reuniões entre partidos e o Governo, a convergência tem de ser mais alargada. Um novo modelo de desenvolvimento para o país deve juntar contribuições do Governo, Livre e de outros partidos à esquerda e partidos ecologistas e progressistas", reiterou.



O partido anunciou ainda que enviou convites aos partidos à esquerda e progressistas, "no fim da semana passada", para discutir o futuro do país, mas que, até ao momento, ainda não teve resposta de nenhum partido.





O Livre apelou esta terça-feira a uma "convergência alargada" entre o Governo e os partidos ecologistas e progressistas para assegurar que o país não desperdiça "oportunidades de desenvolvimento". O partido acredita que o PS está disposto a negociar e quer dialogar à esquerda para "pressionar" entendimentos com o Executivo.Após o encontro com o primeiro-ministro, o dirigente do Livre Pedro Mendonça mostrou-se confiante de que, "apesar da maioria absoluta, o PS tenderá a atender com mais facilidade, pressionado por isso, se o Livre, BE, PCP e PAN conseguirem encontrar pontos em comum para negociar" um modelo de desenvolvimento do país.