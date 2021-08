PS ficou sozinho em 22% das alterações feitas ao relatório do Novo Banco

O PS ficou isolado em 22% das alterações aprovadas ao relatório da comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, revela o Público , na edição desta sexta-feira, 20 de agosto. Em 49 mudanças aprovadas ao documento, os socialistas votaram contra, mas a oposição entendeu-se e conseguiu impor a sua vontade.Segundo o jornal, o PS viu-se mais vezes isolado na análise que correspondeu ao período entre a resolução do BES, a 3 de agosto de 2014, e a venda do Novo Banco, em outubro de 2017, quando já estava António Costa no poder. Por exemplo, os socialistas ficaram isolados quando votaram contra a inclusão no relatório de uma referência à colaboração do Governo, nomeadamente do então ministro das Finanças Mário Centeno, com o Banco de Portugal para a decisão de venda do Novo Banco.O PS também se opôs sozinho à conclusão de que o governo de António Costa teve um papel "determinante" na venda do Novo Banco. Durante a discussão do relatório, os socialistas recusaram a ideia de terem ficado isolados no debate. Agora, a contabilização das votações individuais permite concluir que tal aconteceu em cerca de um quinto das vezes.