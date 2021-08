PS mantém liderança mas PSD encurta diferença

A um mês das eleições autárquicas, o PS continua a ser o partido com mais intenções de voto. PSD recupera e está agora a menos de 10 pontos percentuais do partido de António Costa. Chega cai para quarto lugar e é ultrapassado pelo BE. IL duplica intenções de voto.

PS mantém liderança mas PSD encurta diferença









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.