Sondagem: Bloco afunda após voto contra no Orçamento do Estado. PAN capitaliza mais que a CDU

O primeiro voto contra um Orçamento desde a geringonça penalizou fortemente as intenções de voto do Bloco, que surge agora pouco acima do Chega no barómetro da Intercampus. PAN e CDU ganham com viabilização do Orçamento, enquanto PS e PSD recuam após a subida de outubro.

