Sondagens à boca das urnas na Polónia dão vitória ao partido no poder mas maioria à oposição

As sondagens à boca das urnas nas legislativas deste domingo na Polónia dão a vitória ao partido no poder, Lei e Justiça (PiS), mas a maioria parlamentar aos partidos de oposição.

Após o encerramento das urnas, às 21h00 locais (20h00 em Lisboa), as projeções atribuem 36,8% ao PiS, liderado pelo dirigente histórico Jaroslaw Kaczynski, e 31,6% à coligação Plataforma Cívica (PO), do antigo primeiro-ministro e ex-presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk (na foto), que já declarou vitória.

De acordo com as sondagens, os partidos emergentes Terceira Via (conservadores) e Lewica (Esquerda), obtêm 13% e 8,6%, o que significa que a oposição obtém a maioria no parlamento.



Líder da oposição declara vitória





Às 21h00 locais (20h00 em Lisboa) em ponto, o líder da Plataforma Cívica (PO) surgiu nas televisões nacionais a reclamar a alternativa no poder, ao fim de oito anos dos conservadores populistas do PiS.

"A Polónia venceu. A democracia venceu. Nós expulsámo-los do poder", afirmou Donald Tusk aos seus apoiantes.