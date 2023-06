Governo vai gastar até 19,7 milhões de euros para vacinas da gripe

O Governo autorizou despesa para compra de vacinas para a gripe sazonal que pode ir até 19,7 milhões de euros, a que soma o valor do IVA.



Assim, as administrações regionais de saúde ficam autorizadas a "realizar a despesa referente à aquisição das vacinas contra a gripe, no âmbito da Época Gripal 2023/2024, no valor total máximo de (euro) 19.745.375, a que acresce o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor", lê-se na resolução do Conselho de Ministros publicada esta quarta-feira. Para a época anterior, tinha sido aprovada um montante de 15.352.790 euros.





Em termos de distribuição do valor pelas administrações regionais, para a ARS do Norte ficam reservados 7,4 milhões de euros; Lisboa e Vale do Tejo tem 7,3 milhões; a ARS Centro pode gastar até 3,9 milhões de euros; o Algarve 803 mil euros; e a ARS do Alentejo 408 mil euros.





O diploma determina ainda que "os encargos financeiros decorrentes da presente resolução são integralmente pagos em 2023, sendo satisfeitos pelas verbas adequadas inscritas no orçamento das entidades referidas."



A vacina contra a gripe sazonal é gratuita para pessoas com idade igual ou superior a 65 anos e grupos prioritários, com doença grave.