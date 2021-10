Inovação é a marca dos cuidados de saúde

Projeto 1 - Covid-19: a melhor estratégia clínica

Luís Miguel Ferreira já desafiou a SPMS “para avaliar a pertinência de utilizar esta ferramenta no contexto nacional, introduzindo as melhorias que se entenderem necessárias após utilização por parte de mais clínicos”, refere.

Espera-se com a sua implementação a mitigação de risco de mortalidade e dos impactos e do número de eventos de readmissão pós-covid-19, e o alinhamento de estratégias clínicas na abordagem a doentes covid-19. “Constitui uma ferramenta útil para todos os profissionais de saúde de apoio à tomada de decisão sobre a melhor estratégia clínica a seguir perante um doente covid-19. Por outro lado, aponta caminhos para a uniformização dos procedimentos na orientação de doentes covid-19”, conclui Luís Miguel Ferreira.

Como explica Luís Miguel Ferreira, presidente do conselho de administração do Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar, “este projeto surge da necessidade de facilitar e robustecer o processo de decisão dos profissionais de saúde que, perante um paciente covid-19, precisam de tomar decisões quanto à estratégia clínica a adotar com um doente concreto”.

Projeto 2. Respostas sociais e de saúde para o interior

“A vontade de fazer alguma coisa, envolvendo todas as estruturas da comunidade, juntas de freguesia, municípios, IPSS, SNS, começou já em 2012 mas só foi possível pôr no terreno o modelo em 2017”, revela Domingos Pinto Nascimento. Nasceu em Sernancelhe e Penedono, e mais tarde alargou-se a Tabuaço e, mais recentemente, aos restantes município do Douro Sul.





Surgiu da necessidade de encontrar um modelo inovador nas respostas em saúde e sociais, “que preenchesse os vazios e fosse complementar, combatendo desta forma o desamparo humano, para lá da porta, cada vez mais evidente nas aldeias do interior de Portugal, em que a pessoa humana era agora vista como um todo. Física, sentimentalmente, analisada a qualidade de vida familiar e comunitária”, considera Domingos Pinto Nascimento. Acrescenta que “o Aldeias Humanitar antecipa respostas em saúde e sociais do futuro”.





A intervenção Humanitar fez em 2021 a diferença, no âmbito comunitário, a 1.424 pessoas. No nível SOS, com intervenção conjunta com a GNR, acompanha de forma regular 160 pessoas isoladas e em situação de particular vulnerabilidade. No nível Permanente, a intervenção Humanitar está a cuidar 93 pessoas. A linha Humanitar só em 2021 já deu resposta a mais de 400 pessoas.





O objetivo estratégico mais de caráter organizacional dos cuidados de saúde e sociais é o da criação no interior de Portugal de Redes Integradas de saúde e de Amparo Social, juntando o SNS, as instituições e os municípios, em respostas integradas capazes de contribuírem de forma consistente e sustentável para a melhor saúde das pessoas, do seu bem-estar, permitindo manter vivas as nossas aldeias.