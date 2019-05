Novartis já tem aprovação para aquele que será o tratamento mais caro do mundo

Os EUA aprovaram o medicamento Zolgensma, para tratamento da atrofia muscular espinal. A farmacêutica Novartis anunciou, logo a seguir à aprovação que o custo deste tratamento ascende a 2,1 milhões de dólares, o que será o medicamento mais caro do mundo.

O novo medicamento custa mais do dobro do segundo mais caro: Luxterna, um medicamento para a cegueira, com um custo de 850 mil dólares.

O Zolgensma é um medicamento que trata de uma doença que causa perda de funções musculares e que pode causar a morte de crianças. A atrofia muscular espinhal tem vários tipos e afeta 10 mil bebés, sendo que entre 50% a 70% são afetados pelo tipo mais grave.

A Novartis defendeu o preço do tratamento por se tratar de um medicamento de toma única, o que o torna mais valioso.

A farmacêutica Biogen tem um tratamento, o Spinraza, aprovado em 2016 e que requer uma toma a cada quatro meses. De acordo com o Guardian, o tratamento com Spinraza custa 750 mil dólares no primeiro ano e 375 mil dólares nos anos seguintes.