O paciente estava internado no Hospital de São João, no Porto.

A Direção-Geral de Saúde emitiu, esta quinta-feira, o novo balanço do coronavírus em Portugal: confirmam-se 78 infetados, um aumento de 19 casos detetados em 24 horas.



Em Portugal, registam-se ainda 637 casos suspeitos de Covid-19. Porém, 133 aguardam o resultado laboratorial.



Em vigilância pelas autoridades de saúde, estão 4.923 pessoas.

Um dos 78 portugueses infetados com o novo coronavírus já está a ser assumido como um caso curado. O paciente estava internado no Hospital de São João, no Porto, e segundo a SábadoO apurou fez dois testes que deram negativo.Ainda não é claro se o paciente já teve alta, mas foi dos primeiros casos a ser internado.