Credit Suisse deixa rombo de 2,6 milhões no Fundo da Segurança Social

De acordo com os dados do último relatório e contas, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) tinha adquirido mais de 171 mil ações do Credit Suisse por cerca de 2,7 milhões de euros. A perda é de cerca de 95%.

Credit Suisse deixa rombo de 2,6 milhões no Fundo da Segurança Social









