Portugal vendeu dois milhões de euros de vinho para a Rússia

Até junho, as exportações de vinhos portugueses para a Rússia reduziram-se em 3,5 milhões de euros face ao mesmo período do ano passado, mas o país continua a ser o 18.º mercado. A conjuntura internacional está também a afetar as vendas para a Europa.

Portugal vendeu dois milhões de euros de vinho para a Rússia









