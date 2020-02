Autoeuropa imune ao coronavírus

Miguel Sanches referiu que a fábrica tem garantidas as peças e componentes oriundas dos fornecedores chineses para pelo menos quatro semanas de produção, o que considerou ser confortável.

Dê qualquer forma, acrescentou, a administração tem mantido contacto quase constante com os fornecedores e com a operação logística na China.

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, que visitou hoje a fábrica, destacou o ano excelente para a indústria automóvel portuguesa e, salientou o contributo da Autoeuropa, responsável por 74% dos veículos exportados.

E, salientou, o desempenho do ano passado, com recordes na produção e exportação de veículos mas também de componentes, ocorre numa altura em que o setor automóvel vive, a nível mundial, um período de alguma incerteza.

O ministro da Economia falava durante uma deslocação à Autoeuropa no âmbito de um "Roteiro da Indústria Automóvel" que levará Pedro Siza Vieira a visitar outras três fábricas de automóveis na sexta-feira.

O périplo do governante ocorre após Portugal ter alcançado um volume de produção de veículos inédito no ano passado, com 345.686 viaturas, batendo também o recorde de exportações, com a venda ao exterior de 336.314 unidades.

A Autoeuropa, maior fábrica do setor automóvel do país, bateu no ano passado o recorde de produção, com 256.878 veículos a saírem das linhas de montagem. A fábrica de Palmela exportou 255,3 mil das unidades produzidas, o que lhe permitiu, 14 anos depois, voltar a ser a maior exportadora de Portugal, destronando a Galp.

Este ano, a fábrica de Palmela, inaugurada a 26 de abril de 1995, celebra 25 anos e deverá alcançar os três milhões de veículos produzidos no mês de abril.

A Autoeuropa, aliás, é a quinta maior fábrica de veículos de passageiros da marca Volkswagen em todo o mundo, excluindo a China, em termos de volume de produção.