Cupra Formentor VZ5 em estreia mundial

Ainda sem preço definido, o Formentor VZ5 é uma edição limitada a 7.000 unidades, que chegará ao mercado no último trimestre de 2021.

Está equipado com um bloco de cinco cilindros 2.5 TSI, sobrealimentado e de injeção direta, acoplado a uma caixa de dupla embraiagem com comando ‘quick shifting’ de sete velocidades DSG. Com esta combinação o Cupra Formentor VZ5 consegue alcançar os 100 km/h em apenas 4.2 segundos, alcançando uma velocidade máxima de 250 km/h.

O conjunto completa-se com um sofisticado e ajustável chassis rebaixado em 10mm em relação ao Formentor VZ de 310 cv, com modos de condução e comando rotativo DCC, direção progressiva e tração integral 4Drive. Em andamento o VZ5 produz uma sonoridade marcante através das quatro ponteiras de escape cobreadas.

O Controlo Adaptativo de Chassis (DCC) com 15 níveis de amortecimento assegura uma contínua resposta individual de cada roda de acordo com as condições de condução e o modo selecionado pelo condutor.

No interior, o Cupra Formentor VZ5 propõe um ambiente moderno e desportivo. O destaque no habitáculo vai para o volante Cupra, para o infotainment com soluções de conectividade e com ecrã de 12". O remate final é marcado pelos novos bancos 'CUPBucket' forrados a pele e aplicados pela primeira vez no VZ5.

A gama de ajudas à condução e de sistemas de segurança presentes no VZ5 garantem que o novo 'crossover' se apresente como um dos modelos com condução mais segura e relaxada do segmento.





No exterior, o destaque vai para as proporções dinâmicas focadas na secção traseira do veículo que, por sua vez, destaca o comprimento do capô, mantém-se, mas no VZ5 é empolado pelo capô específico com linhas esculpidas que encaminham o olhar para o símbolo Cupra, metalizado e colocado na grelha pintada a negro e emoldurada em friso revestido no novo Preto Mate Sport.

Abaixo dos faróis com assinatura Cupra estão duas entradas de ar que enfatizam a pose agressiva da frente. O 'splitter' em fibra de carbono direciona o ar para os 'intercoolers', melhorando o arrefecimento.

O perfil cupê anuncia a potência colocada sob o capô, destacando também a dinâmica abrangente do veículo. O alargamento adicional dos guarda-lamas (para receber as vias de maiores dimensões) que recebem as jantes de liga leve maquinadas e cobreadas, de 20 polegadas, desenhadas exclusivamente para o VZ5, e acompanhados pelos discos recortados e cobreados com 18" da Akebono realçam o dinamismo do novo modelo.

Finalmente, o 'design' do Cupra Formentor VZ5 ganha realce com a nova tonalidade de pintura Cinzento Taiga. Uma cor única e criada especialmente para esta edição limitada. Além desta nova cor exterior, o Formentor VZ5 terá também disponíveis o Preto Midnight, o Magnetic Tech Mate e o Azul Petrol Mate.