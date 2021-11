E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Ferrari apresentou esta semana em Mugello (Itália) o novo Ferrari Icona Daytona SP3 Targa, um modelo inspirado no mundo dos protótipos desportivos dos anos 60, que só irá chegar às mãos dos proprietários a partir do último trimestre de 2022 e até 2024.





O novo modelo está equipado com um bloco V12 de aspiração natural em posição central-traseira, arquitetura típica dos automóveis de competição. Esta versão do motor de combustão mais icónico da empresa de Maranello debita 840 cv de potência, o mais potente até agora produzido pela Ferrari, e 697 Nm de binário num máximo de 9.500 rpm.





O chassis é feito de materiais compósitos usando tecnologias de Fórmula 1 que não eram vistas nos Ferraris da estrada desde o LaFerrari, o último supercarro de Maranello. O banco é integrado ao chassis para reduzir o peso do carro e dá ao condutor uma posição de condução semelhante à de um modelo de competição.



Fotogaleria: Ferrari lança edição limitada Icona Daytona SP3



Por fim, com base nos modelos em que se inspira, o estudo aerodinâmico e estilístico foi orientado para a máxima eficiência através do uso exclusivo de soluções passivas no nível aerodinâmico.





Graças a inovações únicas, o Daytona SP3 é o carro mais aerodinamicamente eficiente já construído pela Ferrari sem ter recorrido a dispositivos aerodinâmicos ativos.





A integração inteligente das várias soluções técnicas permite acelerar de zero a 100 km/h em 2,85 segundos e de zero a 200 km/h em apenas 7,4 segundos. A velocidade máxima está homologada nos 340 km/h.