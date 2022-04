Guerra pode fazer Porsche Ibérica vender menos 10%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As vendas da Porsche em Portugal e Espanha podem cair até 10% por causa da guerra na Ucrânia. A estimativa é do CEO da Porsche Ibérica. Em entrevista ao Negócios, Tomas Villén explica que a fabricante automóvel já está a sofrer impacto com o conflito, porque tem “dois fornecedores únicos de cablagem na Ucrânia, e não é fácil encontrar alternativas, leva tempo, há que assegurar a qualidade”

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...