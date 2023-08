Lucro da Honda mais que duplica para 2.276 milhões de euros no 1.º trimestre

A Honda revelou esta quarta-feira que obteve um lucro de 2.276 milhões de euros no primeiro trimestre do ano fiscal, concluído em junho, mais do dobro face a igual trimestre do exercício anterior.O fabricante nipónico de motos e automóveis esclareceu em comunicado que o resultado líquido no período em análise foi impulsionado pelas vendas de motociclos e automóveis e das taxas de câmbio favoráveis.A Honda Motor Co. contabilizou um lucro no primeiro trimestre do ano fiscal de 363 mil milhões de ienes (2.276 milhões de euros), o qual ficou bem acima dos 1.356 milhões de euros previstos pelos analistas de mercado.As vendas trimestrais, por sua vez, aumentaram 21% no período em análise, para 29.100 milhões de euros, com a divisão de serviços financeiros da Honda a registar também um aumento no volume de faturação.A Honda refere ainda que está a apostar no fabrico de veículos elétricos para o mercado dos Estados Unidos, tendo anunciado recentemente que em consórcio com seis outras empresas vai implementar uma rede de carregamento de alta potência em toda a América do Norte.