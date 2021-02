McLaren revela o Artura, um supercarro híbrido plug-in

Em termos de desempenho, o Artura atinge os 100 km/h em três segundos e a velocidade máxima, que é limitada eletronicamente, é de 330 km/h.



vem equipado com um motor V6 biturbo de 3.0 litros que debita 584 cv (430 kW) e 59,5 kgfm de torque. Mas o "e-Motor" acrescenta 95 cv (70 kW) e 23 kgfm, elevando a potência combinada total para 680 cv (500 kW) e 82 kgfm.Em termos de desempenho, o Artura atinge os 100 km/h em três segundos e a velocidade máxima, que é limitada eletronicamente, é de 330 km/h. A autonomia em modo elétrico é de 30 quilómetros sendo a velocidade máxima neste modo de 130 km/h.



O Artura marca ainda a estreia da plataforma McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA), desenvolvida especificamente para veículos híbridos e que permite manter o peso do supercarro em valores reduzidos. O Artura pesa 1.495 quilos, sendo que os componentes híbridos - motor e bateria - pesam 130 quilos.





A McLaren revelou esta quarta-feira o Artura, o primeiro supercarro híbrido plug-in de produção em série. O novo modelo

O supercarro híbrido é também o primeiro modelo da McLaren com o novo sistema de informação e entretenimento da McLaren (MIS II), que inclui um ecrã de alta definição sensível ao toque, Apple CarPlay e Android Auto, e um novo software de telemetria de pista com função Variable Drift Control, que o construtor de Woking frisa que só deve ser utilizado em pista.



O Artura já pode ser encomendado, estimando a marca que as primeiras unidades sejam entregues no terceiro trimestre deste ano.



O preço de base do supercarro no mercado britânico é de 185.500 libras (213 mil euros).