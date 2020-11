Novo Ford Mustang Mach-E 100 % elétrico

O novo SUV 100 por cento elétrico Ford Mustang Mach-E, que a marca americana apresentou esta quinta-feira nos arredores de Lisboa, vai estar disponível a partir do próximo ano no mercado nacional, com preços entre 49.900 a 66.600 euros. A autonomia varia entre 400 e 610 km.Com 4,71 metros de comprimento, cinco lugares e 480 litros de espaço para bagagem (402 atrás e 81 litros à frente / 1.420 litros com os bancos rebatidos), o Mustang Mach-E posiciona-se como sério concorrente da Tesla, não só pelos preços como pelas autonomias. É proposto com opções de bateria standard (75,7 kWh) e com extensor de autonomia (98,7 kWh), em versões de tração traseira ou integral, alimentado por motores de ímanes permanentes.Equipado com uma bateria com extensor de autonomia e tração traseira, o Mach-E permite uma autonomia máxima 100% elétrica de 610 km (WLTP). Com tração integral e extensor de autonomia, disponibiliza 351 cv de potência e 580 Nm de binário e chega aos 540 km de autonomia.Até final do próximo ano, a Ford irá lançar ainda uma versão especial de elevados desempenhos: o Mustang Mach-E GT tem uma potência estimada de 487 cv e 860 Nm de binário, cumpre os 0 aos 100 km/h em 3,7 segundos e oferece 500 km de autonomia.Esteticamente, o Mustang Mach-E é imediatamente reconhecível como um Mustang fruto de elementos de assinatura, como o seu capot longo e pronunciado, o ‘design’ da secção traseira, os faróis imponentes à frente e as luzes traseiras de tripla ‘barra’.No interior, o modelo oferece um ‘design’ elegante e moderno. Tecnologicamente evoluído, o Mach-E estreia a nova geração do sistema de comunicação e entretenimento SYNC, um ‘interface’ de configuração remota e atualizações ‘over-the-air’, que aprende com as preferências dos condutores. O ecrã de 15,5 polegadas ao centro do painel de bordo, com menus mais simples, facilita o acesso às várias funções do veículo através de movimentos de toque e de deslize.Com conectividade baseada na ‘cloud’ e reconhecimento de voz conversacional, o sistema SYNC de última geração tem o dobro do poder de computação do anterior sistema SYNC 3, ajudando a tornar mais rápido e fácil o recurso à navegação, aos conteúdos musicais e a conectar um ‘smartphone’ ao veículo.Um sistema Premium B&O Sound System disponível inclui altifalantes integrados na frente do habitáculo, flutuando logo acima das saídas da climatização como se tratasse de uma barra de som.Novidade no Match-E é também a estreia da tecnologia ‘Phone As A Key’. Recorrendo ao sistema Bluetooth, o veículo pode detetar os ‘smartphone’ dos proprietários, quando dele se aproximam, desbloqueando as portas do veículo e permitindo-lhes iniciar viagem sem que tenham necessidade de tirar os aparelhos dos bolsos ou usar um porta-chaves. Um código de ‘backup’ pode ser inserido num teclado colocado no pilar B para desbloquear o veículo, e um outro código pode ser inserido no ‘touchscreen’ central para iniciar e arrancar com o veículo, no caso de o telefone não ter bateria.Em matéria de condução, o Mustang Mach-E integra três modos exclusivos – Active, Whisper e Untamed - cada um traduzindo uma dinâmica específica. Destaca-se uma capacidade de resposta personalizada, controlos de direção mais desportivos, iluminação ambiente, sonoridade ajustada a uma autêntica experiência 100% elétrica, e animações dinâmicas no ‘cluster’ de instrumentação, ligadas ao tipo de condução empregue.O novo elétrico Mustang Mach-E junta-se à gama Mustang, que está disponível também como coupé desportivo, descapotável e edições especiais.RWD – Autonomia standard 269 cv – 49.900€RWD – Autonomia alargada 294 cv – 57.320€AWD – Autonomia standard 269 cv – 57.840€AWD – Autonomia alargada 351 cv – 66.600€