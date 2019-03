Peugeot 508 vence Carro do Ano 2019 em Portugal

O júri do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal elegeu o Peugeot 508 como grande vencedor do Carro do Ano 2019 em Portugal. O anúncio foi feito esta quinta-feira, 28 de fevereiro, na cerimónia de entrega de prémios, que decorreu no Lisbon Secret Spot, nos Montes Claros, em Lisboa. Foram distinguidos os vencedores das diversas Classes do Carro do Ano, e atribuídos os prémios Personalidade do Ano e Tecnologia e Inovação.





Ao longo de quatro meses os 19 jornalistas do júri, em representação de alguns dos mais importantes meios de comunicação social portugueses entre os quais o Jornal de Negócios, tiveram oportunidade de realizar testes aos 23 modelos que se apresentaram a concurso na 36.ª edição deste prémio, organizado pelo Expresso e SIC Notícias.



O Peugeot 508 acabou por merecer a preferência da maioria dos jurados na ronda de votação final onde se defrontou com outros seis finalistas: Audi A1, DS7 Crossback, Hyundai Kauai Electric, Kia Ceed, Opel Grandland X e Volvo V60.





Esta é a segunda vez que o modelo do segmento D da marca francesa demonstra as suas qualidades e conquista os jurados do troféu mais importante da indústria automóvel no nosso país. A primeira foi em 2012. A arquitetura do ‘design’ exterior e interior, a componente tecnológica e as sensações dinâmicas revelaram-se determinantes para eleger o Peugeot 508 como sucessor do Seat Ibiza como Carro do Ano em Portugal.





Nos testes dinâmicos foram avaliadas as valências de cada candidato em matérias tão diversas como ‘design’, comportamento e segurança, conforto, ecologia, conectividade, conceção e qualidade de construção, performances, preço e consumos.





A criação de um galardão anual designado por "Carro do Ano" visa premiar o modelo que represente, simultaneamente, um avanço tecnológico significativo no âmbito do mercado automóvel nacional e o melhor compromisso para o automobilista português em termos de economia (preço e custos de utilização), segurança e agradabilidade de condução.

Vencedores das classes do carro do ano Citadino do Ano

- Audi A1 1.0 TFSI 116 CV



Familiar do Ano

- Kia CEED Sportswagon 1.6 CRDi 136 CV



Executivo do Ano

- Peugeot 508 2.0 BlueHDI 160 CV



Grande SUV do Ano

- Volkswagen Touareg 3.0 TDI 231 CV



SUV Compacto do ano

- DS7 Crossback 1.6 Puretech 225 CV



Ecológico do Ano

- Hyundai Kauai EV 4x2 Electric

Votação do público em estreia

A introdução da votação do público foi uma das principais novidades da edição de 2019. Os visitantes da exposição com todos os automóveis a concurso, que decorreu no final do mês de janeiro, no Campo Pequeno, em Lisboa, votaram no seu automóvel preferido. O automóvel mais votado pelo público, através de uma plataforma digital disponível no local, contribuiu para o apuramento dos sete finalistas.





Além da escolha do prémio principal o júri do Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal distinguiu, ainda, as versões vencedoras das Classes do Carro do Ano, bem como a Personalidade do Ano na Indústria Automóvel e o prémio Tecnologia e Inovação.





O formato deste ano reuniu um júri composto por 19 jornalistas especializados, em representação da imprensa escrita, meios digitais, rádio e televisão, numa busca pela pluralidade de opiniões. Pela segunda vez, desde que existe o troféu, os três maiores canais de televisão portugueses SIC, TVI e RTP, integraram o júri.

Prémio tecnologia e inovação

Volvo - Oncoming Lane Mitigation by Braking



O Oncoming Lane Mitigation by Braking é uma tecnologia que permite detetar veículos que se dirigem em contramão. Se a colisão não puder ser evitada, o sistema trava automaticamente e prepara os cintos de segurança para ajudar a reduzir os efeitos do impacto.

Personalidade do ano

Artur Martins - vice-presidente de Marketing da Kia Motors Europe