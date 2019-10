PSA e Fiat Chrysler em conversações com vista a fusão

O grupo automóvel francês PSA – que engloba marcas como a Peugeot, Citroën e Opel – e a ítalo-americana Fiat Chrysler estão em conversações com vista a uma fusão das suas atividades, avançou a agência Dow Jones citando fontes próximas do processo.





A combinação dos negócios pode criar uma gigante automóvel avaliada em 50 mil milhões de dólares.





Esta não é a primeira vez que se fala de uma aproximação dos dois grupos. Em março passado foi avançado que estavam a ponderar a viabilidade de uma parceria para partilha de investimentos com vista à construção de carros na Europa.

A ideia era colaborarem numa "super plataforma" – que é a base para um modelo automóvel – para reduzir os seus custos de investimento na Europa, que é uma região altamente competitiva, revelaram algumas fontes à Bloomberg nessa altura, acrescentando que as negociações preliminares poderiam ser anunciadas no final do primeiro semestre deste ano.

O presidente executivo da PSA, Carlos Tavares, afirmou em março que a sua empresa estava preparada para aproveitar oportunidades para crescer, menos de um ano depois de ter integrado as marcas Opel e Vauxhall, compradas à General Motors.

O CEO da Fiat Chrysler, Mike Manley, também falou nessa altura, tendo dito que "obviamente olharia" para um negócio que tornasse o fabricante ítalo-americano mais forte, incluindo alianças e fusões.

Qualquer eventual parceria vai incluir a partilha de investimentos nos carros elétricos, adiantaram então as mesmas fontes.



A Fiat Chrysler, recorde-se, abandonou este ano os seus planos com vista a uma fusão com a Renault.



(notícia atualizada às 18:48)