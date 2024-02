Renault regressa aos lucros com ganhos de 2,1 mil milhões e sobe dividendo

O grupo Renault fechou o ano passado com lucros de 2.198 milhões de euros, valor que compara com os prejuízos de 354 milhões de euros registados em 2022 - devido à descontinuação das operações na Rússia, informou esta quarta-feira o fabricante automóvel francês. Os lucros ficaram acima da "guidance" do grupo, mas ligeiramente aquém do esperado pelos analistas.As receitas cresceram 13,1%, para 54,2 mil milhões de euros, sendo que sem o efeito cambial o aumento seria de 17,9%.A margem operacional melhorou de 5,5% para 7,9%, superando o esperado pelos especialistas. A empresa indicou ainda que espera que a margem se situe em torno dos 7,5% este ano e reiterou a meta de uma margem a dois dígitos em 2030.O grupo sublinha que o valor da margem operacional (4,1 mil milhões de euros) é um máximo histórico.