BCE critica prémios pagos em dinheiro aos banqueiros

O presidente do Mecanismo Único de Supervisão do BCE diz que os bancos estão a incentivar a tomada de mais risco e visões de curto prazo nas instituições financeiras.

Andrea Enria, que assumiu no ano passado o cargo de presidente do Mecanismo Único de Supervisão do Banco Central Europeu, criticou hoje a política de pagamento de prémios por parte de vários bancos europeus, que estão a conseguir contornar as regras definidas pelos reguladores após a crise financeira.