BCP propõe redução de capital para aumentar fundos para dividendos

A administração do BCP propõe uma "reformulação das rubricas do capital próprio, compreendendo o reforço dos fundos suscetíveis de qualificação regulatória como distribuíveis", informou esta segunda-feira o banco liderado por Miguel Maya.A proposta prevê "a redução do capital social em 1.725.000.000 euros, sem alteração nem do número de ações nem da situaçãolíquida", indica.Este é um dos três pontos da assembleia-geral de acionistas agendada para 20 de dezembro.A administração propõe ainda deliberar sobre "a ratificação da cooptação pelo Conselho de Administração de 2 Administradores para o mandato de 2022/2025" e "deliberar sobre a eleição de vogal suplente da Comissão de Auditoria para o mandato 2022/2025".