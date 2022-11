BCP fecha sessão a somar mais de 1%. Lisboa pintada de verde

Leia Também BCP sobe mais de 2% no arranque da bolsa de Lisboa





vai propor aos acionistas a aprovação de uma redução de capital por forma a aumentar os fundos disponíveis para dividendos.

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão em terreno positivo, em linha com as principais praças europeias. O principal índice nacional, PSI, terminou o dia a valorizar 0,67% para 5.818,28 pontos.Entre as 15 cotadas que compõe o índice, 12 terminaram no verde, duas no vermelho e uma ficou inalterada.O BCP liderou os ganhos, tendo encerrado a sessão a somar mais de 1%, mais concretamente 1,52%, para 0,1538 euros, depois de durante o dia ter chegado a subir quase 3%.O banco liderado por Miguel Maya anunciou esta segunda-feira, já depois do fecho da sessão, que

No setor energético, a REN valorizou 1,39% para 2,56 euros, ocupando a segunda posição de ganhos do dia do PSI. Greenvolt somou 1,34% para 8,30 euros, enquanto a Galp subiu 0,57% para 11,42 euros. Na família EDP, o braço das renováveis ganhou 0,82% para 22,07 euros, acompanhada da empresa-mãe que cresceu 0,27% para 4,43 euros.

Leia Também BCP propõe redução de capital para aumentar fundos para dividendos

Entre as papeleiras a sessão terminou com sentimento misto, a Altri ganhou 0,99% para 5,61 euros, já a Navigator perdeu 0,43% para 3,69 euros e a Semapa desvalorizou 0,29% para 13,94 euros.

No retalho, a Sonae somou 0,78% para 0,97 euros, enquanto a Jerónimo Martins cresceu 0,87% para 20,76 euros.



(Notícia atualizada às 4:46 com restantes cotações, além do BCP).