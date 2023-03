BdP alerta para contas no Facebook que não podem conceder crédito em Portugal

No comunicado, o BdP sublinha que "a atividade de concessão de crédito, prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro) está reservada às entidades habilitadas a exercê-las, conforme o disposto, no artigo 10.º daquele diploma".

Em dois comunicados distintos , o BdP regista que as entidades que atuam através dos perfis acessíveis em https://www.facebook.com/profile.php?id=100070707615670 ['Crédito sem taxas antecipadas'], https://www.facebook.com/profile.php?id=100063992654281 ['María Da Misericórdia Sofia Magalhaes Ferreira PT'] e https://www.facebook.com/profile.php?id=100054348486539 ['Empréstimo online'] "não estão na presente data, nem nunca estiveram, habilitadas a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão, intermediação e consultoria de crédito".As três páginas somam mais de 1.700 'gostos' na rede social.O BdP lembrou ainda que a lista das entidades habilitadas a conceder crédito está disponível no seu site.