Chega ao fim a era de subida de lucros da banca europeia

Os analistas do JPMorgan avisam que a expectável redução das taxas de juro vai causar pressão sobre as margens financeiras do setor financeiro. Apesar de manter o preço-alvo e recomendação para o BCP, também revê em baixa as projeções de resultados do banco.



Após um ano e meio de margens financeiras insufladas por juros altos, o JPMorgan vê um momento de inversão para as contas do setor financeiro. Amr Alfiky/Reuters Leonor Mateus Ferreira leonorferreira@negocios.pt 07:00







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O período de graça da banca europeia chegou ao fim. Com o Banco Central Europeu (BCE) a planear cortar as taxas de juro de referência no próximo verão, as cotadas do setor deverão sentir o impacto nas margens financeiras e, consequentemente, nos lucros por ação.



... ... Saber mais Banca Europa Ações

Chega ao fim a era de subida de lucros da banca europeia









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Chega ao fim a era de subida de lucros da banca europeia O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar