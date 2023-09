Fitch sobe 'ratings' da CGD e mantém perspetiva 'estável'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Fitch subiu os ratings da Caixa Geral de Depósitos (CGD) de BBB- para BBB, mantendo um 'outlook' (perspetiva) estável, indicou hoje o banco público em comunicado ao mercado.Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a CGD disse que a Fitch Ratings "subiu os 'ratings' IDR ('Issuer Default Rating') e da dívida sénior preferencial de longo prazo da Caixa de BBB- para BBB, mantendo o 'outlook' estável".No comunicado, a CGD disse que "os ratings IDR e da dívida sénior preferencial de curto prazo foram confirmados em F3", ou seja, indicam uma capacidade de pagamento adequada dos compromissos.De acordo com a CGD, "em simultâneo, o 'rating' de dívida sénior não preferencial de longo prazo subiu igualmente de BB+ para BBB-, passando ao nível de 'investment grade', e o da dívida Tier 2 de BB para BB+", lê-se na mesma nota.O banco revelou também que "o 'rating' dos depósitos foi elevado a BBB+, um nível acima do atribuído à dívida sénior preferencial e igualando o rating da dívida pública portuguesa".A Caixa garantiu que "esta notação reflete a maior proteção conferida aos depósitos em caso de resolução".A Fitch salientou "o reforço dos indicadores financeiros da Caixa, nomeadamente, a melhoria da rendibilidade - assente na liderança de mercado e em fortes níveis de eficiência - da qualidade dos ativos e dos rácios de capital", assegurou o banco.