Já há 150 mil contas de serviços mínimos bancários

No final de 2021, existiam 150.405 contas de serviços mínimos bancários (SMB), indica o Banco de Portugal (BdP). O número representa um crescimento de 16,1% face ao ano anterior.O regulador informa que ao longo do ano passado foram constituídas quase 26 mil contas de serviços mínimos. Destas, três quartos nasceram por conversão de uma conta à ordem já existente no mesmo banco. No mesmo período foram "encerradas mais de 5.110 contas, 83% das quais a pedido do cliente".Um terço das contas constituídas são de pessoas com idades compreendidas entre os 45 e os 65 anos. A proporção cresce para 35,2% na nas idades superiores a 65 anos. Os clientes mais jovens, com menos de 25 anos, representam apenas 3% das contas de serviços mínimos.Recordando que "a conta de serviços mínimos bancários só pode, em regra, ser titulada por pessoas singulares sem outras contas à ordem" e que "a utilização das exceções previstas na lei é relativamente reduzida", o BdP avança que "no final de 2021, 76% das contas de SMB apresentavam apenas um titular".A percentagem de titulares de contas de SMB com outros produtos bancários na mesma instituição também cresceu: no final de 2021, 21,4% das contas de SMB eram tituladas por pessoas com contas de depósito a prazo na mesma instituição (mais do que os 20,2verificados % em 2020), e 16% eram detidas por clientes com produtos de crédito na instituição (valor ligeiramente acima dos 15,5% registados em 2020).As contas de SMB dão acesso a um conjunto de serviços considerados essenciais a um custo reduzido. Além da abertura e manutenção da conta de serviços mínimos bancários, o titular pode, sem custos adicionais, movimentar a conta através de um cartão de débito, homebanking, fazer transferências para contas em qualquer instituição financeira que opere em Portugal, e usar apps como o MBWay, com um limite de cinco transferências por mês e de montante igual ou inferior a 30 euros por operação.