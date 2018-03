Maior banco do mundo lucra 36.730 milhões de euros em 2017

mais votado

Só num ano, os 4 grandes bancos chineses, estatais mas cotados nas bolsas de valores, reduziram em 19000 o número de colaboradores de todas as categorias profissionais, incluindo gestores intermédios e de topo. O processo de gestão de recursos humanos com redução de efectivos continua, não pode parar porque os mercados nunca param. Um mercado só é estático no papel. "China’s big four state-owned banks quietly slashed roughly 19,000 jobs last year" www.scmp.com/news/china/economy/article/2083926/chinas-big-four-banks-cut-jobs-tech-takes-toll-tellers