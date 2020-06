António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco, em entrevista ao Negócios e Antena 1, no programa Conversa Capital, afirma que esta contribuição sobre a banca "é um desgaste desnecessário" porque aquilo que se espera do setor "é uma capacidade enorme de criatividade e inovação" para financiar a economia, num período marcado pelo forte impacto da pandemia.

por quem mais beneficia da crise, o que não será o caso do setor financeiro. O Novo Banco vai pagar perto de 4 milhões do total de 33 milhões de euros que o Estado vai encaixar com esta taxa.



A nova taxa que o setor bancário vai pagar para ajudar a suportar os custos da Segurança Social tem como objetivo aproximar a carga fiscal suportada pela banca à dos restantes setores. A justificação consta do Orçamento do Estado suplementar, apresentado na semana passada, naquela que é uma medida que a Associação Portuguesa de Bancos já veio contestar. Segundo o gestor, a haver uma contribuição, esta deve ser "repartida"