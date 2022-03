Novo Banco deverá pedir injeção de 200 milhões depois de ter lucros do mesmo valor

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Novo Banco prepara-se para pedir mais 200 milhões de euros ao Fundo de Resolução, apurou o Negócios. A chamada de capital vai acontecer depois da instituição financeira apresentar resultados líquidos positivos de valor semelhante, que deverá ser comunicado ao mercado nesta quarta-feira.A instituição liderada por António Ramalho apresentará assim resultados positivos pela primeira vez desde que foi criada em 2014 para suceder ao Banco Espírito Santo (BES).Desde 2018, o Novo Banco já recebeu 3,4 mil milhões de euros de injeções de capital do Fundo de Resolução (de um máximo de 3,9 mil milhões).Na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, o presidente executivo da instituição já tinha sinalizado a possibilidade de pedir nova injeção ao Fundo, mas de 100 milhões de euros, metade do que vai agora exigir. Há semanas, em declarações ao jornal digital Eco, o ministro das Finanças afastou o cenário de injeções adicionais no Novo Banco.