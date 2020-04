Makro abre as portas às famílias

A Makro Portugal vai operar como grossista e retalhista a partir desta segunda-feira, 6 de abril, anunciou a cadeia de Cash & Carry na noite de domingo.



A empresa indica que recebeu este domingo a autorização temporária "pelo membro do Governo responsável pela área da economia, para o exercício de comércio a retalho por estabelecimentos de comércio por grosso", medida prevista no diploma de 2 de abril que prolongou o Estado de Emergência.



A Makro refere que a partir das 06:00 desta segunda-feira "abre as portas de todas as suas lojas a nível nacional (...) a todos os consumidores".





"A partir deste momento e face à renovação do Estado de Emergência Nacional em que Portugal se encontra em consequência da evolução dos casos de covid-19, a empresa disponibiliza agora os seus produtos a todos os consumidores", diz David Antunes, CEO da Makro em Portugal, citado no comunicado.



A Makro possui 10 lojas em Portugal localizadas em Braga, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Coimbra, Leiria, Alfragide, Cascais, Palmela, Faro e Albufeira.