Multimilionário britânico ficou rico com DVD's e proteínas

Matthew Moulding disse uma vez que o seu negócio de retalho online quase acabou com as suas economias. Hoje, ele faz parte do clube dos multimilionários do mundo.





As ações da THG Holdings, operadora de comércio eletrónico britânica fundada pelo empresário, subiram 25% na estreia em bolsa depois de ter levantado 1,9 mil milhões de libras (2,4 mil milhões de dólares) no segundo maior IPO da Europa neste ano e o maior da Bolsa de Londres desde junho de 2017.



A participação de Moulding valia cerca de 2 mil milhões no fecho da última sessão.





É o aparecimento atípico de uma grande fortuna em tecnologia no Reino Unido. Embora a pandemia tenha impulsionado o património de empresários em comércio eletrónico, videoconferência e jogos online em todo o mundo, o setor de tecnologia permaneceu relativamente tranquilo no Reino Unido, onde empresários industriais e proprietários de terras aristocráticos como Jim Ratcliffe e Hugh Grosvenor dominam as primeiras fileiras dos mais ricos do país.





Um porta-voz da THG não quis comentar.





Moulding, de 48 anos, estudou economia industrial na Universidade de Nottingham, formou-se em contabilidade e trabalhou para o multimilionário britânico John Caudwell antes de fundar em 2004 a The Hut Group - antiga THG - com John Gallemore, diretor financeiro da empresa.



Começaram a vender CDs e DVDs, mas agora administram uma empresa que opera sites como Coggles.com e Myprotein.com, que vendem produtos de beleza e nutrição.





A ação da THG é vista com otimismo por causa da plataforma de tecnologia da empresa, que lhe permite oferecer soluções para grandes e dinâmicas empresas de bens de consumo, em vez de produtos para sua unidade de varejo online, disse Colin McLean, diretor de investimentos da SVM Asset Management.





A empresa é avaliada em 6,1 mil milhões de libras após oferecer cerca de 376 milhões de ações - ou 35% da operadora de comércio eletrónico - a 5 libras cada. O IPO teve forte procura: os subscritores encontraram compradores para todas as ações em menos de 20 minutos.