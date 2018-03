Time Out vai abrir um novo mercado em Nova Iorque

Depois do Time Out Market em Lisboa, o modelo vai ser agora implementado também em Nova Iorque, já no final deste ano.

A Time Out vai abrir um mercado em Nova Iorque, no bairro de Brooklyn, já no final deste ano, reproduzindo o modelo português do Time Out Market Lisboa, de acordo com a BBC News.





O Time Out Market Lisboa nasceu em 2014 depois da reconstrução do Mercado da Ribeira e reúne no mesmo espaço os melhores restaurantes da cidade de Lisboa. Uma ideia de João Cepeda, presidente e director criativo do Time Out Market, que passou por "transportar" a revista existente em formato impresso e digital para um espaço físico.





O modelo lisboeta teve uma grandeadesão, contando com 3,6 milhões de visitantes no ano passado, um número que não passou despercebido no estrangeiro.