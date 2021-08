União Europeia produziu mais de 70 litros de cerveja por habitante em 2020

Quase 32 mil milhões de litros de cerveja com álcool foram produzidos na União Europeia em 2020, aos quais se juntam outros 1,4 mil milhões de litros de cerveja com pouco – menos de 0,5% - ou nenhum álcool. Contas feitas, ao todo a produção de cerveja na União Europeia foi suficiente para caberem 74 litros a cada habitante do bloco.





Apesar da aparente abundância, em comparação com 2019, a produção de cerveja com álcool decresceu 8%, enquanto a produção de cervejas não-alcoolicas se manteve estável. Entre os Estados-membros, a Alemanha afirmou-se como o maior produtor, sendo responsável por 7,5 mil milhões de litros, ou seja, 24% da produção. Isto significa que uma em cada quatro cervejas que contêm álcool e que são produzidas na União Europeia têm origem na Alemanha.





Estes dados são partilhados pelo Eurostat, a propósito do dia internacional da cerveja, que se comemora esta quinta-feira, 5 de agosto.





A Polónia foi o segundo país que mais litros entregou, num total de 3,8 mil milhões e Espanha posiciona-se a seguir, com 3,3 mil milhões. A Eslováquia destacou-se porque teve o maior aumento na produção entre 2019 e 2020, crescendo 25%. Seguem-se Grécia, Lituânia e França, que também "engordaram" todas com esta produção, mas uns meros 3%.





Holanda exporta, França importa

Os Países Baixos conseguiram o título de maior exportador de cerveja: são donos de 21% do total das exportações, tanto para dentro como para fora da União Europeia. Os 1,9 mil milhões de litros exportados por este Estado membro ficaram à frente dos 1,7 mil milhões que saíram da Bélgica e os 1,5 mil milhões exportados pela Alemanha.





A Alemanha também surge entre os principais importadores, ocupando o segundo lugar com 0,7 mil milhões de litros. À frente, estão os franceses, que "mandaram vir" 0,8 mil milhões de litros de cerveja.