80 milhões de euros

A IP tem também para adjudicar a obra de modernização do troço Pampilhosa-Santa Comba Dão, na Linha da Beira Alta, depois de o primeiro concurso ter ficado deserto porque todas as propostas foram acima do valor base de 66 milhões de euros. A IP lançou já um novo concurso, agora com um preço-base de 80 milhões de euros (mais 21%).