Paulo Portas a caminho do board da Mota-Engil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante



A decisão da Mota-Engil em contratar Paulo Portas deveu-se, em parte, ao trabalho desenvolvido por este enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros, altura em que desenvolveu amplos conhecimentos em África e na América Latina. No entanto, Paulo Portas negou sempre qualquer tipo de incompatibilidades na passagem do setor público para o privado.



Leia Também Novo CEO da Mota-Engil tem o desafio da rentabilidade

A decisão da Mota-Engil em contratar Paulo Portas deveu-se, em parte, ao trabalho desenvolvido por este enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros, altura em que desenvolveu amplos conhecimentos em África e na América Latina. No entanto, Paulo Portas negou sempre qualquer tipo de incompatibilidades na passagem do setor público para o privado.

O antigo presidente do CDS-PP e ex-vice-primeiro-ministro, Paulo Portas, está prestes a integrar o conselho de administração da Mota-Engil, como administrador não-executivo, avança esta sexta-feira o Jornal Económico (link não disponível). Fará assim parte da equipa de Carlos Mota dos Santos que, a partir de 1 de fevereiro, será "chairman" e CEO da Mota-Engil.O ex-líder do CDS-PP está na empresa desde 2016, poucos dias depois de ter abandonado o Parlamento, na sequência da queda do segundo Governo de Pedro Passos Coelho. Começou por prestar aconselhamento estratégico à Mota-Engil, tendo como foco prioritário o mercado da América Latina, onde a construtora tem vindo a crescer.