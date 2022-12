Preço determina mais de 99% dos concursos públicos

O regulador do setor da construção, do imobiliário e da contratação pública sublinha a “tímida representação no recurso à modalidade de multifator” nas adjudicações de concursos públicos em Portugal.

Preço determina mais de 99% dos concursos públicos









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Preço determina mais de 99% dos concursos públicos O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar