David Beckham paga 50 milhões para ficar com o controlo total da sua empresa

David e Victoria Beckham fecharam um acordo para ficar com a totalidade do capital da Beckham Brand Holdings.

O casal pagou 50 milhões de dólares (cerca de 45 milhões de euros) para comprar os 33% que estavam nas mãos de Simon Fuller, parceiro de negócios de Beckham, e que foi o criador do programa American Idol, de acordo com o Financial Times, que cita duas fontes próximas do processo.

Com este negócio David Beckham fica com o controlo total da holding que inclui a Seven Global e David Beckham Ventures, que detém uma participação no Inter Miami.

O Financial Times adianta que a decisão de comprar a totalidade do capital desta holding está relacionada com novos projectos que o ex-jogador do Manchester United tem. Entres está o objetivos de deter um clube de futebol.