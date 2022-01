FC Porto transfere Luis Díaz para Liverpool por 45 milhões que podem chegar a 60

A SAD dos "dragões" confirmou este domingo, em comunicado à CMVM, a transferência do jogador colombiano Luis Díaz para o Liverpool a troco de 45 milhões de euros a que acresce um montante de até 15 milhões em função de objetivos.No comunicado, a SAD do FC Porto refere que "chegou a um acordo com o Liverpool FC para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Luis Díaz pelo valor de 45M€ (quarenta e cinco milhões de euros). Este acordo prevê ainda o pagamento de uma remuneração variável, pelo que o montante global a receber poderá atingir os 60M€ (sessenta milhões de euros)"."Mais se informa que a FC Porto – Futebol, SAD assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros, e que terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade", detalha ainda o documento.O colombiano chegou ao clube da Invicta no verão de 2019 vindo do Junior Barranquilla, com o FC Porto a desembolsar pouco mais de sete milhões de euros. Luis Díaz vestiu a camisola dos "dragões" por 125 vezes, tendo marcado 41 golos e realizado 15 assistências.