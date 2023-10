Governo acaba com vantagem fiscal para futebolistas

As alterações ao programa Regressar, previstas na proposta de Orçamento do Estado para 2024, fazem com que o regime deixe de ser interessante para jogadores que já tenham estado em Portugal e pretendam voltar, pagando IRS só sobre metade do rendimento, como agora acontece.



Nos últimos anos, têm regressado para jogar em Portugal nomes sonantes do futebol, como Pepe, Otamendi ou Di Maria. Paulo Calado Filomena Lança filomenalanca@negocios.pt 16 de Outubro de 2023 às 23:30







O programa Regressar, que permite excluir de tributação 50% dos rendimentos de trabalho e profissionais obtidos por cidadãos que regressem ao país depois de terem emigrado vai passar a ter, para os futuros beneficiários, um tecto máximo de 250 mil euros anuais. A medida consta da proposta de Orçamento do Estado para 2024, que mantém o regime até 2026 e o aplica a quem não tenha sido residente fiscal nos últimos cinco

