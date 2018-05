Joãozinho nega ter sido aliciado pelo Sporting

Jogador do Tondela diz que nem conhece os arguidos do processo 'Cashball' e pede que se ponha ordem no futebol em Portugal

A CMTV deu conta esta quinta-feira de outro jogo em que André Geraldes, Gonçalo Rodrigues, João Gonçalves e Paulo Silva teria sido o Sporting-Tondela, da 6ª jornada desta época, que os leões venceram por 2-0. Segundo as mensagens divulgadas pelo canal de televisão da Cofina, Paulo Silva (o 'arrependido') foi incumbido de falar com Joãozinho, jogador do Tondela que passou pelo Sporting, com o intuito de facilitar a vitória dos leões.O jogador esteve na TVI e mostrou-se incrédulo e revoltado com toda esta situação, noticia o Record "Isto foi uma surpresa autêntica! Fiz questão de vir aqui para me vir defender. O que vem hoje nos jornais é ridículo, não tem fundamento nenhum, nunca ninguém me contactou, não conheço esses senhores de parte alguma", afirmou o jogador.