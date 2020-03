Jogos da Liga NOS e 2.ª Liga vão disputar-se à porta fechada este fim de semana

A Liga de Clubes decidiu esta terça-feira que a próxima jornada da Liga NOS e da 2.ª Liga, a disputar este fim de semana, será realizada à porta fechada.A epidemia do coronavírus, que em Portugal ainda está em fase de contenção, leva a que se adotem medidas no sentido de evitar grandes concentrações de pessoas no mesmo espaço e a Liga decidiu acatar as recomendações das autoridades de saúde neste sentido.A jornada da Liga NOS arranca sexta-feira, com o Rio Ave-Paços de Ferreira. No mesmo dia disputa-se o Feirense-Penafiel, da 2.ª LigaEm Espanha anas próximas duas jornadas dos campeonatos profissionais; já em Itália, onde a epidemia é bem mais grave, as

A ronda 25 da I Liga realiza-se entre sexta-feira (13 de março) e domingo (15 de março), enquanto a 25.ª ronda da II Liga começa no mesmo dia e encerra na segunda-feira (16 de março).





Na 25.ª ronda do campeonato principal, o líder FC Porto visita o Famalicão, no domingo, um dia depois de o Benfica receber o Tondela e de o Sporting jogar no terreno do Vitória de Guimarães.