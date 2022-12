Phoenix Suns perto de passar para as mãos de Ishbia por quatro mil milhões de dólares

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O multimilionário Matt Ishbia está a finalizar um acordo de quatro mil milhões de euros pela compra da equipa Phoenix Suns, da NBA, que pertence ao Estado do Arizona. A informação está a ser avançada pelo jornalista Adrian Wojnarowski da ESPN.A compra inclui também a equipa feminina de basquetebol. É esperado que o acordo seja concluído num "futuro próximo".A compra por parte do CEO de uma empresa de hipotecas, a United Wholesale Mortgage, colocará um fim ao período de Robert Sarver, que tinha colocado o clube à venda em setembro, pressionado por uma investigação em que era acusado de usar linguagem racista e assediar trabalhadoras.A concretizar-se, a compra por Matt Ishbia será a maior quantia a ser paga por um clube da NBA, colocando em segundo lugar a compra dos Brooklyn Nets e do Barclays Center por Joe Tsai em 2019.