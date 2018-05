A jogar em casa e com o público do seu lado, o tenista João Sousa bateu o grego Stefanos Tsitsipas e chegou, pela primeira vez, à final do torneio no Estoril.

O português João Sousa apurou-se hoje pela primeira vez para a final do Estoril Open em ténis, ao vencer em três 'sets' o duelo no 'Court' Central contra o grego Stefanos Tsitsipas.Com o público do seu lado, o tenista vimaranense, de 29 anos, actual 68.º do 'ranking', acabou por se impor na estreia frente ao jovem helénico, de 19 anos, que ocupa o 44.º lugar na hierarquia, ao fim de duas horas e oito minutos de encontro, com os parciais de 6-4, 1-6 e 7-6 (7-4). O número um português igualou assim o feito de Frederico Gil, igualmente finalista em 2010, quando o único torneio ATP em Portugal ainda se disputava no Jamor.João Sousa vai agora disputar a final do torneio no Clube de Ténis do Estoril diante do vencedor da outra meia-final entre o norte-americano Frances Tiafoe e o espanhol Pablo Carreño Busta, actual detentor do título.