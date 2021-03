Treinador da Juventus "feliz" por poder contar com Cristiano Ronaldo até 2022

O treinador da Juventus, Andrea Pirlo, afirmou hoje que se sente feliz por poder contar com Cristiano Ronaldo, que tem contrato até 2022, dias depois de ter sido colocada a possibilidade de o futebolista internacional português deixar o clube."Ronaldo tem mais um ano de contrato e nós ficamos muito felizes que continue connosco", afirmou Pirlo na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Benevento, da 28.ª jornada da liga italiana.Após a eliminação da Liga dos Campeões, frente ao FC Porto, Cristiano Ronaldo foi alvo de críticas em Itália, tendo sido comentada a hipótese de um regresso do jogador ao Real Madrid.