A plataforma digital garante que cumpre as obrigações de informar os hóspedes de todas as taxas. Mas está disposta a trabalhar em conjunto com as autoridades para “esclarecer os pontos levantados” pela Comissão Europeia.

O Airbnb está disponível para trabalhar com as autoridades europeias para esclarecer todas as dúvidas relativas à harmonização das suas práticas com as regras da União Europeia. Isto apesar de garantir que cumpre as obrigações de informar os hóspedes de todas as taxas para reservar um alojamento.





"Levamos esta questão a sério e estamos comprometidos em ser o mais transparentes possível para a nossa comunidade", disse ao Negócios fonte oficial da plataforma de origem norte-americana.





Instada a comentar a exigência de Bruxelas de alterar algumas das suas condições sob pena de sofrer medidas coercivas, a mesma fonte sublinhou que "os hóspedes são sempre informados de todas as taxas, incluindo taxas de serviço e impostos, antes de confirmar sua decisão de reservar um alojamento anunciado na nossa plataforma". E garantiu que vão trabalhar "em conjunto com as autoridades para esclarecer os pontos levantados".